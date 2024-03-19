Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Biletler tükendi

Fenerbahçe Beko, koç Sarunas Jasikevicius’un göreve gelmesiyle birlikte güneş gibi açtı! Kanarya’da Dimitris Itoudis’in yerine koçluk koltuğuna oturan Saras, Fenerbahçe Beko başında çıktığı tüm kulvarlarda 31 maçta 27 galibiyet aldı.

TAKIM BİR ANDA ATEŞLENDİ

Bu sonuçların yanı sıra deneyimli koç, kulüp tarihinde birçok rekorun şimdiden kırılmasını sağladı. EuroLeague’de play-off umutları yeşerirken takım şimdilerde nasıl daha üst basamaklarda normal sezonu tamamlayabileceğini düşünmeye başladı.

BARÇA KAPALI GİŞE!

Yarın akşam EuroLeague’de Barcelona’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko, tüm biletleri sattı. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma koç Jasikevicius için de geçmişte defteri kapanırken hoş bir ayrılık yaşamadığı Barcelona karşısında bir rövanş niteliği de taşıyacak.

TÜRKİYE LİGİ’NDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Türkiye Kupası’nda 3 maçta 3 galibiyet alarak ilk kupasını kazanan Sarunas Jasikevicius, EuroLeague’de şu anda 16 maçta 12 galibiyet elde etti. Böylelikle EuroLeague’in en iyi form durumunu yakaladı. Türkiye Basketbol Ligi’nde 12’de 12 yapan takım yenilgi yüzü görmedi.

ÜST ÜSTE REKORLAR…

Litvan koç yönetiminde sarı lacivertli ekip, 118 sayı ile EuroLeague kulüp rekorunu kırdı. 32 asist ile yine kulüp EuroLeague rekoruna imza atarken; bir karşılaşmada 24 üçlük isabeti bulunarak yakalanan inanılmaz form grafiği müthiş şekilde taçlandırılmış olundu.

TARAFTAR YENİ BİR ‘FENOMEN’ YARATIYOR

Fenerbahçe Beko’da kısa oyunculuk sürecinde de derin izler bırakan ve müthiş bir profesyonel olan Sarunas Jasikevicius, Zeljko Obradovic’in görevden ayrılması sonrası bir türlü aradığı tetikleyici ‘fenomeni’ bulamayan sarı lacivertli tribünlere ilham oluyor. Şu anki gidişata göre deneyimli koç; tıpkı geçmişte Zalgiris Kaunas’la yaptığı gibi Fenerbahçe Beko ile de büyük bir hikâyeyi yazmak için ilk adımlarını atıyor diyebiliriz.