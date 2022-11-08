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  • Sean Penn Oscar ödüllerinden bir tanesini Zelenskiy'e hediye etti. Ünlü oyuncu "Ukrayna'nın zaferine kadar" dedi

Sean Penn Oscar ödüllerinden bir tanesini Zelenskiy'e hediye etti. Ünlü oyuncu "Ukrayna'nın zaferine kadar" dedi

Oyuncu Sean Penn, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kazandığı Oscar ödüllerinden bir tanesini hediye etti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 23:57
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Volodimir Zelenskiy'i ziyaret eden Sean Penn Oscar heykelciklerinden bir tanesini ona hediye etti

Sean Penn Oscar ödüllerinden bir tanesini Zelenskiy'e hediye etti. Ünlü oyuncu ''Ukrayna'nın zaferine kadar'' dedi
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Amerikalı aktör ve film yönetmeni Sean Penn, üçüncü kez Ukrayna'yı ziyaret etti. Penn, Ukrayna’nın zaferine olan inancının bir sembolü olarak yanında getirdiği Oscar heykelini savaşın sonuna kadar kalması kaydıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e verdi.

Çantasından Oscar heykelciğini çıkararak masaya koyan Penn, "Bu sadece bir sembol ancak burada seninle kaldığını bilirsem savaşmak için kendimi daha iyi ve daha güçlü hissedeceğim" dedi. Zelenskiy'nin de söylediğine göre Penn, Ukrayna'nın zaferine kadar Oscar ödülünü Ukrayna'da bıraktı. 

PENN'E LİYAKAT NİŞANI VERDİ

Zelenskiy de bu jeste karşılık ülkesi Ukrayna adına Sean Penn'e III. Derece Liyakat Nişanı takdim etti. Penn daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya gitmişti. (AA)

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