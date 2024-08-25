Otomobil fiyatlarına zam. Tarih verildi

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından eylül ayında otomobillere kur zammı geleceğini duyurdu.

Özpeynirci, sektör yetkililerinin kur farkından dolayı eylül ayında ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylediğini ifade etti.

Yerli araçların da GSR avantajının bittiğine dikkat çeken Özpeynirci, GSR2'ye geçildiğini, bunun da bir fiyat artışı demek olduğunu belirtti.

Temmuz ayında 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustos ayında da 85 bin adedi bulacağını öngördüğünü belirten Özpeynirci, “Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz. Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var. Sektör yetkilileri kurdan dolayı eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kur artışından ziyade euro/dolar paritesi bu noktada önemli. Tabi oranlar markadan markaya modelden modele değişecektir. Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek. Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak” ifadelerini kullandı.