ÖTV muafiyetli araç alanlar dikkat! Artık şartlar değişti

Karar'dan Burak Öztoprak'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti konusunda yeni düzenlemeler getiren bir vergi reformu paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan taslak değişikliklerine göre, ÖTV muafiyeti kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla şeklinde iki katına çıkarken, miras yoluyla devredilen araçlar için bu muafiyetin kaldırılması planlanıyor.

10 YIL BEKLEMEK GEREKECEK

Engelli vatandaşların, ÖTV muafiyeti ile edindikleri araçları, yeni getirilen düzenlemeyle artık on yıl süresince ne satma ne de miras yoluyla başkasına aktarma hakları bulunmuyor. Daha önce bu süre beş yıl olarak belirlendi. Ayrıca, ÖTV muafiyeti kapsamında alınan araçların mirasçılara intikali sırasında uygulanan vergi indirimi de yeni yasal düzenlemeyle ortadan kaldırıldı.

ÖTV VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, belirli şartları taşıyan bireylerin bu vergiden tamamen veya kısmen muaf tutulması anlamına gelir. ÖTV, Türkiye'de tüketilen bazı mallar üzerinden alınan bir vergi türüdür ve genellikle lüks tüketim ürünleri, akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünleri gibi ürünlerde uygulanır.

Engelli bireyler, şehit yakınları ve bazı ticari araçlar, ÖTV'den muafiyet hakkına sahip olabilirler. Bu muafiyet, engelli bireyler için araç alımında büyük bir maliyet avantajı sağlar. Muafiyetin uygulanabilmesi için, tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile engellilik durumunun belgelenmesi gerekmektedir. ÖTV muafiyeti, devlet tarafından belirlenen koşulların sağlanması halinde, vergi yükünü hafifletmek ve belirli gruplara destek olmak amacıyla sunulan bir uygulamadır.