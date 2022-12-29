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  • Sivasspor'un gol� neden say�lmad�. Okan Buruk a��klad�

Sivasspor'un gol� neden say�lmad�. Okan Buruk a��klad�

Galatasaray Teknik Direkt�r� Okan Buruk, Sivasspor'u 2-1 yendikleri ma�tan sonra a��klamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:34
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Okan Buruk a��klad�. Sivasspor'un gol� neden say�lmad�

Sivasspor'un gol� neden say�lmad�. Okan Buruk a��klad�
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Sivasspor'un Ulvestad'�n VAR incelemesi sonras� iptal edilen gol�yle ilgili de konu�an Buruk, �unlar� s�yledi:

"Resmen tarlada oynad�k. �lk say�lmayan golde hakemin ofsayt verdi�ini d���n�yoruz, �yle bir bilgi geldi. Yerde oyuncumuz yatarken, hakemin oyunu durdurmamas� da enteresand�. Sonras�nda Sergio oyunu durdurmak i�in sar� kart g�rd� ve cezal� duruma d��t�. Pozisyonu seyredemedik ama ofsayt oldu�unu s�ylediler. Son dakikadaki pozisyonda da ofsayt oldu�u karar� verildi." 

Buruk, Icardi'nin sakatl��� ile ilgili olarak da "Icardi'nin testleri yap�lacak. 4 haftal�k s�re oldu. Icardi'yi en haz�r �ekilde sahaya s�rmek istiyoruz. Sakatl���n�n tekrarlanmas� en k�t� �ey. Program� g�n g�n takip ediyoruz. �n�m�zde 6 g�n var. Net karar� o zaman verece�iz." dedi.

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Oner
29.12.2022 20:43
Ofsaytm�ym�s he iyi bari.Gs hocas� acikladi ne guzel.Ofsayt kurallari mi degistiki.  
 
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