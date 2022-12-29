Sivasspor'un gol� neden say�lmad�. Okan Buruk a��klad�

Sivasspor'un Ulvestad'�n VAR incelemesi sonras� iptal edilen gol�yle ilgili de konu�an Buruk, �unlar� s�yledi:

"Resmen tarlada oynad�k. �lk say�lmayan golde hakemin ofsayt verdi�ini d���n�yoruz, �yle bir bilgi geldi. Yerde oyuncumuz yatarken, hakemin oyunu durdurmamas� da enteresand�. Sonras�nda Sergio oyunu durdurmak i�in sar� kart g�rd� ve cezal� duruma d��t�. Pozisyonu seyredemedik ama ofsayt oldu�unu s�ylediler. Son dakikadaki pozisyonda da ofsayt oldu�u karar� verildi."

Buruk, Icardi'nin sakatl��� ile ilgili olarak da "Icardi'nin testleri yap�lacak. 4 haftal�k s�re oldu. Icardi'yi en haz�r �ekilde sahaya s�rmek istiyoruz. Sakatl���n�n tekrarlanmas� en k�t� �ey. Program� g�n g�n takip ediyoruz. �n�m�zde 6 g�n var. Net karar� o zaman verece�iz." dedi.