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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den Çalımbay'a flaş tavsiye

Sivasspor Galatasaray maçından sonra üst üste paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:10
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Maçtan sonra üst üste paylaşım yaptı. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den Çalımbay'a flaş tavsiye

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den Çalımbay'a flaş tavsiye
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Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Sivasspor-Galatasaray maçından sonra üst üste iki çarpıcı paylaşım yaptı.

Tongsir, ilk paylaşımını maçın en çok tartışılan pozisyonunuyla ilgili yaptı.

Sivasspor'un sayılmayan golü için "Sivas'ın golü niye iptal edildi anlamadım" diyen Tongsir, sonraki paylaşımında da şu ifadeyi kullandı:

"Sevgili Rıza her defa transfer isteyeceğine bu paranın yüzde 1 maliyetine zeminin düzeltilmesini isteseydi Sivas şimdi çok daha iyi yerdeydi."

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Fanatik
29.12.2022 21:24
Oğuz tam bir gs lıdır hemde fanatik  
 
Ahmet
29.12.2022 20:18
Saha bozuk ise Federasyon neden oynatıyor.iptal edebilir . Sen önce Gol niye iptal edilmiştir onu anlat.  
 
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