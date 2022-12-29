TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den Çalımbay'a flaş tavsiye

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Sivasspor-Galatasaray maçından sonra üst üste iki çarpıcı paylaşım yaptı.
Tongsir, ilk paylaşımını maçın en çok tartışılan pozisyonunuyla ilgili yaptı.
Sivasspor'un sayılmayan golü için "Sivas'ın golü niye iptal edildi anlamadım" diyen Tongsir, sonraki paylaşımında da şu ifadeyi kullandı:
"Sevgili Rıza her defa transfer isteyeceğine bu paranın yüzde 1 maliyetine zeminin düzeltilmesini isteseydi Sivas şimdi çok daha iyi yerdeydi."
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