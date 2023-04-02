Gazeteci yazar Tolga Şahin imar barışının başrolü Hasan Kaçan’ın Heredot Cevdet’ten sonraki lakabını buldu

Kahramanmaraş depremi sonrası 2 ay sessizliğe bürünen imar barışı reklamının başrolü Hasan Kaçan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu seccadeye bastığı fotoğraf üzerinden “Düşman olsa yapmaz” diyerek hedef aldı.

“SUSPUS HASAN REKLAMDA OYNADI AMA”

Gazeteci Yazar Tolga Şahin Kaçan’ın bu açıklamasıyla ilgili yaptığı paylaşımında “İmar barışının başrolü "Sus pus Hasan", 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası bir başsağlığı mesajı bile paylaşmadı. İki ay sonra ortaya çıktı, Kılıçdaroğlu'nun seccade fotoğrafıyla ilgili "Düşman olsa yapmaz" dedi. Düşman reklamda oynadı ama!” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLUNU HEDEF ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir iftar programı sonrası çekilen fotoğrafta seccadeye basmasını eleştiren Kaçan, “Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez” diyen Kaçan, şunları kaydetmişti:

“Velev ki 'bilmeden' basılmış olsun. Kendi milletinin kutsalını bilmemek daha da fenadır. Bilmek ve olağanüstü hassas olmak zorundasın. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın.

Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür.” İfadelerini kullandı.

O PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Haberler sonrası Hasan Kaçan, Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşımlarını sildi. Kaçan’ın son paylaşımı 5 Şubat’ta yaptığı görülüyor.