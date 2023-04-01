Suspus Hasan iki ay sonra ilk kez ağzını açtı. İmar barışı reklamının başrolü Kahramanmaraş depremi sonrası hiçbir paylaşım yapmamıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar barışı reklamında oynayan ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası reklam ve reklamın başrol oyuncusu Hasan Kaçan tekrar gündeme gelmişti.

Yaşanan felaket sonrası sosyal medya hesabından depremde dahil hiçbir baş sağlığı vb. paylaşım yapman Kaçan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün bir iftar programında çekilen fotoğrafta seccadeye basmasını eleştirdi.

Kaçan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez” diyen Kaçan, şunları kaydetti:

“Velev ki 'bilmeden' basılmış olsun. Kendi milletinin kutsalını bilmemek daha da fenadır. Bilmek ve olağanüstü hassas olmak zorundasın. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın.

Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür.”