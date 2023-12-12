-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, 6 şiddetindeki depremde bile bina başıma çökecek diye kimse korkmasın, tüm binaları denetleyip çürük olanların yıkılmasını sağlasın...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, dere yataklarına yapılanlar başta olmak üzere her türlü kaçak yapılaşmayla mücadele etsin, hızlı bir tespit yapıp hepsinin yerle bir edilmesini sağlasın...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, biraz yağmur yağdığında araçlarla köprülerin altından boğulma korkusu yaşamadan gidilmenin çaresini bulsun, bir kaldırımdan karşı tarafa yüzme bilmeden de güvenli geçilmesini başarsın...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, toplu taşımacılığı kimsenin özel aracını kullanmasına gerek duymayacağı kadar yaygın ve rahat hâle getirmeyi bilsin...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, bütçesindeki her kuruşu yerli yerinde harcasın, tüm ihaleleri şeffaf yapıp belediyenin televizyonundan halka izletsin...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, bankamatik memurluğa ve işçiliğe göz yummasın, adama göre iş değil işe göre adam seçsin, en alttan en üst kademeye kadar her türlü görevlendirmede liyakati göz önünde tutsun...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, kentlerin her noktasında temizlik hizmetleri hiç aksatılmasın, dost meclislerinde, “Bizim mahalleye son temizlik işçisi Hititler zamanında gelmişti” diye şakalar yapılmasını anlamsız kılsın...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, çocukları ihmal etmesin, onlara mevcutlara ilaveten yeni park alanları ve bahçeler kursun, yoksul aileleri sosyal yardımlarla desteklesin, dezavantajlı semtlerdeki okullara sürekli olarak beslenme yardımında bulunsun...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, kültürel hizmetlere ağırlık versin, belediyeye nitelikli bir tiyatro ve orkestra kazandırsın, müzeler ve kütüphaneler açsın, festivaller düzenlesin, kente önemli hizmetler yapmış kişilerin adlarını sokaklara ve caddelere versin...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri kaderlerine terk etmesin, onlara karınlarını doyurup huzur içinde yaşayacakları ortamlar yaratsın...

-Öyle bir belediye başkanı olmalı ki, demokrasinin temel ilkelerini içine sindirsin, belediye meclisinde karşı görüşte olanları düşman gibi görüp suçlamasın, yapılan eleştirilerden yararlanmasını bilsin...

...

Yukarıdaki bölümü okuyanların çoğunun “Amma hayalperestmiş bu yazar da ha!” dediklerini duyar gibiyim...

Ne yapayım yani arkadaşlar?

En güzel şeyler hayal etmekle başlamaz mı?