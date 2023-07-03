Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu yaptığı haberler nedeniyle sosyal medya camiasında 'Felaket Tellalı' olarak bilinen Onur Akay'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, felaket tellalı ve magazin yazarı olarak tanınan Onur Akay’ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini iddia ederek, 1 milyon liralık rekor manevi tazminat davası açtı.

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Vatan'ın haberine göre, davacı Kadir Doğulu’nun avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, "Davalı Onur Akay’ın köşe yazılarında ve ulusal kanal Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli Magazin programında, iki yıldır müvekkilin kişilik haklarına saldırarak toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta. Ayrıca ‘İmam nikahlı evli’ ve ‘mason’ gibi daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalar yapmakta" ifadelerine yer verildi.

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NESLİHAN ATAGÜL TEDBİR TALEP ETTİ!

Öte yandan Kadir Doğulu’nun eşi ünlü oyuncu Neslihan Atagül ise Onur Akay’a 1 ay süreyle konuşma yasağı getirmek için, İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığı ile dilekçe verdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı televizyon programında ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladığı iddiasıyla magazin yazarı Onur Akay hakkında tedbir talep etti. Mahkeme Atagül’ü haklı bulursa Akay’ın 1 ay süreyle konuşmamasına hükmedecek.

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