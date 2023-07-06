Oyuncu Melisa Döngel'e Sergen Yalçın yorumları yağmaya başladı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti

En son şarkıcı Sefo ile birlikte olan güzel oyuncu Melisa Döngel'in, gönlünü futbol camiasının en çapkın isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'a kaptırdığı iddia edilmişti.

"Sergen Yalçın zevkli adam"

İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel, deniz kenarından dekolteli tarzıyla verdiği pozları paylaştı. Melisa Döngel'i görenler ''Sergen Yalçın zevkli adam"yorumlarında bulundu.

Kısa süre önce Melisa Döngel'le ilişkisi biten Sefo, aşk iddiaları gündemdeyken kusma emojisi paylaşarak dikkat çekmişti.