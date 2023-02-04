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Onur Büyüktopçu oyuncular için zam istedi. Yapımcılara seslendi

Son olarak 'Kutsal Damacana 4' filminde yer alan oyuncu Onur Büyüktopçu, "Biz oyuncular pandemi dönemindeki gibi kazanıyoruz hala. Her şeye zam geldi, oyuncuların maaşlarına zam gelmesi lazım.” dedi. 

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:13
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Onur Büyüktopçu yapımcılara seslendi! Oyuncular için zam istedi

Onur Büyüktopçu oyuncular için zam istedi. Yapımcılara seslendi
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Son olarak 'Kutsal Damacana 4' filminde yer alan oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün Etiler’de eczane çıkışı objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyüktopçu “Biraz rahatsızlığım vardı. İlaç almaya geldim.” dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ GİBİ KAZANIYORUZ"

Milliyet'te yer alan habere göre; Filmlerin sinema yerine dijital platformlarda gösterilmesi hakkında konuşan Büyüktopçu “Yapımcıların takdiri. Biraz garanti iş dijitale iş yapmak. Kaç izlenmiş vs hiç bakmaz yapımcı, daha garanti para. Biz oyuncular da mesela pandemi dönemindeki gibi kazanıyoruz hala. Her şeye zam geldi, oyuncuların maaşlarına zam gelmesi lazım.” dedi. 

“ANTİDEPRESAN’DAN GINA GELDİ!”

Oyuncuların son dönemde şarkı söylemesi ve Nihat Doğan’ın ‘Antidepresan’ şarkısını seslendirmesi üzerine Büyüktopçu şunları söyledi: “Gına geldi. Yeter artık. Herkes söyledi. Bırakın sanatçı söylesin onu. Son dönemde tutan bir şarkı. O da eksilecek. Söyleyenler de artık anılarımızda kalacak.”
 

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