Pelin Akil'den sahur paylaşımı. Ne bu küçük hesaplar

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından bu özel aya dair paylaşımlarda bulunuyor.

Kimi isimler Ramazan ayına dair tebriklerini iletirken Pelin Akil gibi kimi isimler de kalktıkları sahura dair paylaşımda bulundu.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Ramazan ayının ilk sahuruna kalktı ve uykuya dalmadan önce yaptığı bir özçekimi takipçileriyle paylaştı. Akil paylaşıma düştüğü notla adeta sahura kalkan milyonların sesi oldu.

Akil paylaşımına şu notu düştü:

"Tam 05:28'i bekliyorum son suyu içmek için... Hayır ne mana, iç suyunu yat ne bu küçük hesaplar"