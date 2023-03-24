24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Pelin Akil'den sahur paylaşımı. Ne bu küçük hesaplar

Pelin Akil'den sahur paylaşımı. Ne bu küçük hesaplar

Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ramazan ayının ilk sahuruna dair paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 22:30
Takip Et

Ramazan ayının ilk sahuruna kalkan Pelin Akilden dikkat çeken paylaşım

Pelin Akil'den sahur paylaşımı. Ne bu küçük hesaplar
+
Aa
-

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından bu özel aya dair paylaşımlarda bulunuyor.

Kimi isimler Ramazan ayına dair tebriklerini iletirken Pelin Akil gibi kimi isimler de kalktıkları sahura dair paylaşımda bulundu.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Ramazan ayının ilk sahuruna kalktı ve uykuya dalmadan önce yaptığı bir özçekimi takipçileriyle paylaştı. Akil paylaşıma düştüğü notla adeta sahura kalkan milyonların sesi oldu.

Akil paylaşımına şu notu düştü:

"Tam 05:28'i bekliyorum son suyu içmek için... Hayır ne mana, iç suyunu yat ne bu küçük hesaplar"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
2
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
4
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
5
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
6
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
7
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿Denizlispor'da flaş ayrılık
﻿Denizlispor'da flaş ayrılık
﻿Denizlispor'da flaş ayrılık
﻿Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'
﻿Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'
﻿Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'
﻿Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Siirt'te arazi kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı
﻿Siirt'te arazi kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı
﻿Siirt'te arazi kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.