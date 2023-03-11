Pelin Akil yorumlar sonrası 'korktuğum başıma geldi' dedi

İkiz kızlarıyla birlikte çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ve takipçilerini de hayatına ortak eden Pelin Akil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan'la mutlu bir evliliği olan Pelin Akil, dizi setinden yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Çay bardağını göbeğinin üzerine koyarak poz veren Pelin Akil, takipçilerinin 'hamile misin' sorularına yanıt verdi.

Yaptığı paylaşımla birlikte bu tarz soruların geleceğini bilen Pelin Akil, hamilelik hakkında gelen sorulara şu yanıtı verdi:

"Korktuğum başıma geldi herkes öyle sanmış dizi göbeği o dizi bebişi setteyim"