Jennifer Lopez'den depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

"100 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Jennifer Lopez de sosyal medya paylaşımında depremde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirterek, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.



