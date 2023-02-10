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Jennifer Lopez'den depremzedelere destek

Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Takipçilerinin UNICEF’e bağış yapmasını istedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:22
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Jennifer Lopez ''Yüzyılın en büyük depremi'' diyerek depremzedeler için yardım istedi

Jennifer Lopez'den depremzedelere destek
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

"100 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Jennifer Lopez de sosyal medya paylaşımında depremde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirterek, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.


 

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