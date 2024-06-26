Ozan Bingöl bir senede ödediğimiz vergiyi açıkladı: Vatandaştan daha neyi bekliyorsunuz?

Son yıllarda uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bedelini vatandaşlar ödemeye devam ediyor. Son genel seçimin ardından ekonominin dümenine getirilen Mehmet Şimşek ve ekibi ile istatiski göstergelerin bir nebze de olsa iyileştiği yönünde yorumlar yapılırken, vatandaşın sırtına her geçen gün katmerlenerek yüklenen vergi yükü isyan ettirme aşamasına geldi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından paylaştığı vergi artışı ile gerçeği gözler önüne serdi.

Yıllık ortalama dolar kurunu baz alarak yaptığı hesaplamayı takipçileri ile paylaşan Bingöl 2019 yılında kişi başı bin 430 dolar vergi ödendiğini söyledi. Geride bıraktığımız 2023 yılında ise bu sayının 2 bin 222 dolar olduğunu belirten Bingöl, sadece 4 yılda vatandaşın ödediği vergilerdeki artışın yüzde 55,4 olduğunu kaydetti.

Yıllık ortalama dolar kurunu esas alarak yaptığım hesaplamalara göre; 2019 yılında kişi başına 1.430 dolar vergi öderken, 2023 yılında kişi başına 2.222 dolar vergi ödemişiz. Yani sadece 4 yılda dolar bazında %55,4 oranında daha fazla vergi ödemek demektir bu.

Oranlarını açıklamasının ardından hükümete eleştiride bulunan Bingöl şu ifadeleri kullandı:

Yeni vergi getirenlere, vergi zammı planlayanlara soruyorum şimdi: Vatandaş varını yoğunu vermiş, dolar bazında bile 4 yıl önceye göre %55,4 daha fazla vergi ödemiş. Vatandaştan daha neyini vermesini bekliyorsunuz?