Icardi 1 aya değil 1 haftaya sahada

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular takıma katılmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda, Mauro Icardi de bu isimlerden biri.

Dünya Kupası için lige verilen arada antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu, tedavi için ülkesine gitmişti.

Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönerek bireysel çalışmalara başladı.

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'nin kısa süre sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcunun, pazar günü oynanacak İstanbulspor maçına yetiştirilmesi gündemde.

Ancak sağlık ekibinin riske girmek istemediği ve Icardi'yi, Fenerbahçe derbisine hazırlamayı planladığı öğrenildi.