19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Icardi 1 aya değil 1 haftaya sahada

Galatasaray'da, Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Arjantinli futbolcunun, kısa süre sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:15
Takip Et

Galatasaray'a Icardi'den müjde

Icardi 1 aya değil 1 haftaya sahada
+
Aa
-

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular takıma katılmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda, Mauro Icardi de bu isimlerden biri.

Dünya Kupası için lige verilen arada antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu, tedavi için ülkesine gitmişti.

Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönerek bireysel çalışmalara başladı.

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'nin kısa süre sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcunun, pazar günü oynanacak İstanbulspor maçına yetiştirilmesi gündemde.

Ancak sağlık ekibinin riske girmek istemediği ve Icardi'yi, Fenerbahçe derbisine hazırlamayı planladığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.