Ümit Özdağ ''ilk kez açıklıyorum'' diyerek söyledi: Erdoğan FETÖ'nün casusluk örgütü olduğunu biliyordu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ mülteciler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tartışmalarından sonra farklı bir iddiayla daha gündeme geldi. Özdağ bu kez de hedefine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aldı.

Ümit Özdağ partisinin kongresinde “daha önce hiç açıklamadım” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu ve 2009 yılından itibaren bu durumu bildiğini ve buna rağmen beraber çalışmalar yaptığını açıkladı.

"ERDOĞAN FETÖ'YÜ 2009 YILINDAN BERİ BİLİYOR"

Özdağ bu bilgiyi Türkiye’de birkaç kişinin daha bildiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili “Sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Hiç açıklanmamış bir husus. Bunu bütün Türkiye'de birkaç kişi biliyor... 2009'dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordu" dedi.

Erdoğan’ın FETÖ’yü yıllar önce bildiğini iddia eden Özdağ, “2009’da Erdoğan’ın önüne Türkiye’de bir yabancı servisin yaptığı istihbarat operasyonunun dosyası Türk istihbaratçılar tarafından götürüldü. Bu operasyonda FETÖ’nün nasıl aktif rol aldığını anlayınca Erdoğan, Başbakanlık’ta odasında dosyayı fırlattı ve şöyle dedi: ‘Bunlar casus’” diye konuştu.

"MADEM FETÖ'YÜ BİLİYORDUN..."

Erdoğan’ın FETÖ’nün yılar önce bilmesine rağmen beraber iş yapması hakkında da sert sözler kullanan Özdağ "Madem casus olduklarını biliyordun, neden 2010’da referanduma bunlarla gittin? Neden FETÖ’cü generallerin casus olduğunu bile bile atadın? Şimdi Erdoğan merak edecek bunu Özdağ’a kim söyledi diye… Eniştem söylemedi emin ol!” ifadelerini kullandı.