Özdil herkesin yapabileceği 3 mesleği açıkladı. Olan oldu zaten Hemen başvurabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Özdil herkesin yapabileceği 3 mesleği açıkladı. Olan oldu zaten Hemen başvurabilirsiniz
Gazeteci Yılmaz Özdil herkesin yapabileceği 3 mesleği sıraladı. Özdil2in paylaşımı “Olan oldu zaten Hemen başvurabilirsiniz” yorumuna neden oldu.

Son dönemde özellikle İstanbul’da yapılan operasyonlarda Interpol tarafından aranan çok sayıda organize suç örgütü lideri ve suçlu yakalandı. Yakalanan suçlulardan bazılarının ise Türk vatandaşlığı alması dikkat çekti. Söz konusu gelişme yabancılara Türk vatandaşlığının nasıl verildiğinin tartışma konusu yaptı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, tartışmaya farklı bir açıdan baktı. Herkesin yapabileceği 3 mesleği sıraladı. Avustralya’nın en çok aranan suçlusunun Türk vatandaşlığı alarak müteahhitlik yapmasına dikket çeken Özdil, “Bu sahipsiz memlekette üç işi canı çeken herkes yapabilir” dedi.

Özdil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Avustralya’nın en çok aranan suçlusu Türkiye’de vatandaşlık alıp, İstanbul’da müteahhitliğe başlamış… Bu sahipsiz memlekette üç işi canı çeken herkes yapabilir, müteahhitlik, siyasetçilik, gazetecilik, biri yapar, biri onaylar, biri şakşaklar… Ve hala merak ediliyor, deprem olursa ne olacak filan?

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