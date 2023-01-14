﻿Özel okul fiyatları içinden çıkılmaz durumda

Özel okul fiyatları içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Artan enflasyon, okul kiraları, öğretmen ücretleri karşısında öğrenci ücretlerine yapılan zammı az bulan okul sahipleri sistemin yürüyemeyeceğini dile getiriyorlar. Özel okul öğretmenleri ise aldıkları ücretlerin, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin altında kaldığını dile getiriyorlar. Halen ülkemizde 12 bin özel okul bulunuyor. Özel okulların gelişimine göz atacak olursak. Bakanlık özel okulların sayısının artması için çeşitli teşvikler verdi. Özel okul kuruluşlarında belli zorlukları ortadan kaldırdı. Hatta özel okula çocukları gönderen velilere okul ücretinin bir kısmını vermeye başladı. Dershaneler kapatılınca özel okul sayıları hızla artı. Bakanlık özel okul hızla artışını şöyle yorumluyordu. Bakanlığın üzerinden büyük bir yük kalkıyor. Her öğrencinin devlete maliyeti 1200 dolar. 1.5 milyon özel okul öğrencisi bakanlık bütçesine katkıda bulunuyor. Aslında kazın ayağı bakanlığın düşündüğü gibi olmadı. Dershanelerin kapatılmasından sonra, dershane özel okullar açıldı. Fetö'nün okullarının üzerine çökenler özel okulcu oldu. Kendilerini kanıtlamış olan gerçekten okulculuk yapanlar, belli şubelerde bu başarılarını sürdürürken, franchise okullar açarak, büyük paralar kazanmaya başladılar.

Binlerce veli şaşkın

Devlet okullarında eğitimin yetersiz oluşu, binlerce veliyi, çocukların geleceği, bir yabancı dili rahatlıkla konuşması için özel okullara yönetti. Anne ve baba çalışan, beyaz yakalıların büyük bir kısmı çocuklarını bu okullara vermeye başladı. Bu okullarda kaliteli eğitim alan öğrenciler, belli bir çevreninde içinde yer alma imkanına da kavuşuyorlardı.

Orta direk ise çocuklarını Anadolu liselerine, fen liselerine yönlendirerek kaliteli bir eğitim almasını sağlıyordu. Günümüzde ise bu durum imkansız. Gönül rahatlığıyla veliler çocuklarını ilkokula bile gönderemiyor. Bu konuda velilerin kayıt zamanı koşuşturmaları, haber programlarının ana haberidir.

Eğitimde 4+4+4 sistemine geçilmesi orta direk'in kaliteli eğitime erişiminin ortadan kalkmasıyla başladı. Bir gecede bütün okulların Anadolu lisesine dönüştürülmesi, kaliteli öğretmenlerin dershanelere yönelmesi, düz lisenin ortadan kalkması, fen liselerinin giriş sisteminin değiştirilmesi ve bu okullara atanan öğretmenlerin belirli bir sınavdan geçirilmeden atanması sistemi içinden çıkılmaz hale getirdi.

Fırsatı kaçırdılar

Bütün bu olumsuzluklar sektörde deprem yarattı. Gerçek özel okulculuk yapanlar artan enflasyon karşısında fiyat artışı yapmak zorunda kaldılar. Bir de kaliteli öğretmen çalıştırmayan, apartmandan dönmüş binalarda okulculuk yapanlar, öğretmen kalitesine bakmayanlar fiyat artışları yaptılar. Enflasyon o kadar hızlı yükseldi ki kimse hızına erişemedi. Hükümet açıklanan enflasyon rakamları karşısında kişilerin maaşlarına zam yapmadı. Dananın kuyruğu burada koptu. Enflasyon altında hükümet okul zamlarını açıkladı. Velilerin maaşları ve kazançları artmadığı için fiyatlara karşı çıktılar. Okul sahipleri kira artışı, öğretmen maaşları ve diğer giderleri karşısında zam yapmak zorunda olduklarını açıkladılar. Özel okul öğretmenleri çalışmalarının karşılığını alamadıklarını dile getiriyorlar. Bu çıkmazı düzenlemek bakanlığa kalıyor. Pandemi sonrası ve enflasyonun artması sektöre ve velilere sahip çıkılmasıyla çözümlenir. Bu fırsat da doğdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada özel okul öğretmenlerinin SSK primlerinin ve vergilerinin devlet tarafından karşılanması halinde, hem okulların ve velilerin rahat bir nefes alacaklarını dile getirdi. Bu konuda partisinin önerge vereceğini söyledi. Ne yazık ki bu önerge AKP ve MHP oylarıyla ret edildi. Sonuç yüzlerce özel okul kapanacak. 400 bin öğretmen işsiz kalacak. İktidarın seçime giderken bu çağrıya sessiz kalması karşısında şaşkına döndüm. İktidara yakın bir okul sahibi aradı. Özel okul zamlarını konuşurken, söz zamlara geldi. İYİ Parti'nin önergesinin ret edilmesini anımsattım. Şu açıklamayı yaptı: "Bu bir proje, özel okullar el değiştirecek. Bu durumda 200 okul kapanır. Yüzlerce okul satışta. Özel okullarda okuyan gençlik AKP'ye karşı. AKP'lilerin yakın çevresine bakın, okulculuğa soyundular. Okulları alacaklar." Bana pek inandırıcı gelmedi. Ama olmaz dediğimiz her şey oluyor.