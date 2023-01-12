Özgür Özel Süleyman Soylu hakkındaki dosyayı açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün söylediği açıklamayı yaptı. İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki dosyayı açan Özel dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaptığımız siyasette korkmak, bir adım geri konuşmak yok. Birazdan o atmosfer nasıl yönertiliyor, nasıl finansal ediliyor, kanıtlarıyla anlatacağım. Bugüne kadar Süleyman Soylu’ya sorular sorduk ama cevap alamadık. Bugün soru sormayacağız.

Gaziosmanpaşa’da başladığı siyasi hayatına DYP İstabul İl Başkanlığı, Demokrat Parti Genel Başkanlığı olarak devam edip ‘merkez sağın prensi olarak görülüyordu. 2010’da referandumda ‘hayır’ diyeceklerini ilan etmelerinde rağmen evet için çalışmaya başladı. Fetullah Gülen cemaatinin finansmanıyla 51 ilde kampanya konuşmacısı oldu. Önce finansmanını sağladılar, sonra AK Parti’ye lansmanını yaptılar. Merkez sağın prensinin AK Parti’ye taşımacısının FETÖ olduğuna hiç şüphe yok.

Kendisi 51 ilde kampanya sözcülüğü yaptığı sırada ihraç süreci yaşadı. Kendisi FETÖ tarafından ilk sivil ve ilk siyasi ihraçtır. Şimdi o ihraç süreci ve sonrasında yaşananları hayatımızı ne hale getirdiğini ve bunu nasıl yönettiklerini konuşmaya başlayacağız.

İçişleri Bakanı olduğundan beri onun troll ordusu olduğunu biliyoruz. Tarihimizde unutulmaz İçişleri Bakanları vardır. Süleyman Soylu da onlardan biridir. Ama nasıl anılacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"ÇATAKLI'NIN KARDEŞİ NEREDE BİLİNMİYOR"

Kendisi ve bakan yardımcısı İBB’deki çalışanların yakınları üzerinden büyükeşhire teör koruyucusu yaftası yapıştırdığında “İsmail Çataklı’nın FETÖ üyesi kardeşi ne olacak” diye sormuştuk. Kendisi önce bize saldırarak sonra kabullenerek sonra da çorap söküğünü biz çektikçe cevap verdi. Soylu’nun krizi yönetim biçimi “Zaten 15 Temmuz’un üzerinden kaç yıl geçti, 7 belki de 8 yıldır konuşmuyorlar” şeklinde olmuştu. Çataklı’nın kardeşi tutuklu mu Paris’te mi bilinmiyor.

Süleyman Soylu’nun troll ordularının yaptıklarını biliyoruz da bu troll ordularının nasıl oluştuğu ile ilgili bir isimden bahsedeceğim: İsmi Emin Şen.

Emin Şen 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanıdır. Şen, Süleyman Soylu’nun il il dolaşırp tollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Soylu’nun teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olduğu zaman. Soylu’nun talimatı ile tüm illerde trollük dersleri verildiğini sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

Biz kendisini Trabzon’un bütün milletvekilleri ile birlikte bir toplantıda görüyoruz. 2020’de birlikteler. Hatta kamu spotu çekilirken yeşil ekranın önündeler. Peki bu Emim Şen’in bir tarafı varsa olmaz öyle Özgür Bey demeniz lazım. Çünkü Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurlarının şirket kurma ve hissedar olma yasağına bakanlık müşavirleri de tabidir.

"ORTAKLARI GENÇ SİVİLLERDE YÖNETİCİYDİ"

Önce Emin Şen’e ait Natif Teknoloji diye bir firma görüyoruz. Tamamen kendisine ait olan ve yöneticisinin de kendisi olduğu bir şirket. Bir şirket daha var ki 2010 yılında Emin Şen tarafından kurulmuş, o günden bu yana hep yöneticisi olduğu bir şirket. Ortaklları Hasan Parlak, Neslihan Er Oğur ve Müçteba Kılıç. Ama bir şekilde ayrılmışlar. FETÖ’cü Turgay Oğur eşi ile birlikte Afrika’ya kaçmış. Diğer ortak Fetullah Gülen’i şiirle ağlatan ve Gülen’in alnından öptüğü Mücteba Kılıç. Kılıç’a Recep Tayyip Erdoğan ve Hamza Dağ imzasıyla AK Parti Siyaset Akademisi başarı belgesi verilmiş. Bu beyefendi sırra kadem basmış. Bu arkadaşların ortak özellikleri FETÖ’nün sosyal medya kampanyasını yöneten Genç Siviller derneğinin üyeleri ve yöneticileri.

Şu ana kadar neyi gördük? Bir bakan müşavirinin şirket sahibi olduğunu, ortakların Genç Siviller’de yönetici olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük.

"418 BİN DOLARLIK İHALE ALDI"

Bir şirket de SM360 adlı bir şirket. Şirketin kendi sitesinde referansları var. TÜBİTAK, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, TEKNOFEST, Süleyman Soylu, Fatma Şahin, Süleyman bey zamanında işlerini yaptığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Süleyman bey zamanında işlerini yaptığı polis teşkilatı ve jandarma.

Bu şirket ya da ortak odluğu Native kamu ile iş yapmış mıdır? Şöyle bir kesit aldığımızda buzdağını görünen tarafında ne var? Tarihler 2018, 2019, 2020. İş alınan yerler. Vatandaşlık hizmet ve güvenlik portalı alımı, yani İçişleri Bakanlığı’nın yap dediği işler için AK Parti Belediyeleri, anket düzenlenmesi. Bütün işler 418 bin dolarcık.

Emin Şen’în kardeşinin yaptığı işler yine Süleyman Soylu ile bağlantılı. Hepsi 118 bin dolar. Süleyman Soylu Çalışma Bakanı ise SGK’da; arada bir Antalya var; Süleyman Soylu neredeyse Native’in ya da SM360’ ın Türkiye’de bir yerde ihalesine bakın o ile dönem olarak ya Süleyman Soylu döneminde bakanlığın ya da Soylu’nun talimatıyla alınan işler. Buzdağını küçük kısmında 23 milyon liralık alınmış ihale gördük. Bunun dışında doğrudan hizmet alım denilen 200 bin oldu şimdi. Şu anda 200 binin altında şu anda SM 360 yapsın deniliyor yapılıyor. Bir de buna kolaylaştırıcı yönetmelikleri de eklediğimizde müthiç bir para akışını göreceğiz. Süleyman Soylu bir şey yapacaksa son 3 yıldır doğrudan hizmet alımı kaç para, kimlere ne kadar gitti açıklarsa buzdağının birazını daha göreceğiz.

"PARALARI TEK BAŞINA ALMIYORLAR, DAĞITIYORLAR"

Bu paraları tek başına almıyorlar dağıtıyorlar. Ebabil harekatı Telegram kanalındayız. Burası gizli bir kanal. Burada 25 tane yöneticinin kendi aralarında tartıştıkları, karar aldıkları ve harekete geçirdikleri twitter kuşları yerine ebabil kuşları; biz lut kavmiyiz ya… O ebabil kuşları işte burada. Bu kapalı bir kanal. Bu kapalı kanal içinde Emin Şen'in yönettiği 4 kanal daha var.

Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına. Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastıne başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar. Ebabillerden biri de Alpay Özalan.

"HACKLENSE NE OLUR?"

'Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Trol ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor. 'Eminimsi'nin arka cebinde geziyor bu hesaplar... Hacklense ne olur?

Bunların AK Parti'yi savunduğu durum AK Parti'nin Süleyman Soylu'yu savunduğu durumdur. Bunlar için ben Lut Kavmi isem Berat Albayrak da o kavimdendir. Bunlar Süleyman Soylu'nun troll ordusudur. Maaşını kendisi değil bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye vermektedir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN JET YANIT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun troll ordusu olduğunu belirterek, Emin Şen isimli bir müşavirin bu ordunun başında olduğunu Meclis'te anlattı.

Özel, açıklamalarına devam ettiği sırada İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.