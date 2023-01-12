Emin Şen toplantı başladığında Bakanlık Müşaviriydi toplantı bitiminde Bakan Danışmanı oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün yaptığı duyuru sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarını sıraladı. Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Soylu’nun İçişleri Bakanı olması sonrası troll ordusuna sahip olduğunu belirterek Bakanlık Müşaviri ve danışmanı olan Emin Şen’in şirketlerinin bakanlıktan ihaleler aldığını söyledi.

EMİN ŞEN İLK AÇIKLAMAYI YENİÇAĞ’A YAPTI

İddiaların odağında olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı. Tolga Şahin’e açıklamalar yapan Şen, İçişleri Bakanlığı’nda müşavir olmadığını savunarak Soylu’ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söyledi. Şen ayrıca Özel’in kritik bir hata yaptığını belirtirken “Benim eski ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP’li belediyeyle yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla” dedi. Şen avukatı tarafından detaylı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını ise aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında iddiaları sıralayan CHP’li Özel’den çarpıcı bir paylaşım geldi. Özel, basın toplantısı öncesinde Şen’in İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde ‘Bakanlık Müşaviri’ olarak göründüğünü belirterek, toplantı sonrasında aynı bilgilere ulaşamadığını söyledi. Özel, sonrasında ise Şen’in ‘Bakanlık Danışmanı’ olarak görüldüğüne dikkat çekti. CHP’li Özel, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Basın toplantımıza başladığımızda Emin Şen, atanma tarihi de belli olan bir bakan müşaviriydi... Basın toplantımız bittiğinde Emin Şen'in sayfasına ulaşılamıyordu. Şimdi de atanma tarihi kaldırılarak Bakan Danışmanı olmuş!”