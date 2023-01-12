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  • Emin Şen toplantı başladığında Bakanlık Müşaviriydi toplantı bitiminde Bakan Danışmanı oldu

Emin Şen toplantı başladığında Bakanlık Müşaviriydi toplantı bitiminde Bakan Danışmanı oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter’dan yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Emin Şen’in adının önce ‘Bakanlık Müşaviri’ olarak görüldüğünü sonrasında ise bu bilgilerin silindiğini söyledi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:06
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Toplantı başında müşavir olan Emin Şen sonra danışman oldu

Emin Şen toplantı başladığında Bakanlık Müşaviriydi toplantı bitiminde Bakan Danışmanı oldu
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün yaptığı duyuru sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarını sıraladı. Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Soylu’nun İçişleri Bakanı olması sonrası troll ordusuna sahip olduğunu belirterek Bakanlık Müşaviri ve danışmanı olan Emin Şen’in şirketlerinin bakanlıktan ihaleler aldığını söyledi.

EMİN ŞEN İLK AÇIKLAMAYI YENİÇAĞ’A YAPTI

İddiaların odağında olan Emin Şen ilk açıklamayı Yeniçağ’a yaptı. Tolga Şahin’e açıklamalar yapan Şen, İçişleri Bakanlığı’nda müşavir olmadığını savunarak Soylu’ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söyledi. Şen ayrıca Özel’in kritik bir hata yaptığını belirtirken “Benim eski ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP’li belediyeyle yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla” dedi. Şen avukatı tarafından detaylı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını ise aktardı.

 

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında iddiaları sıralayan CHP’li Özel’den çarpıcı bir paylaşım geldi. Özel, basın toplantısı öncesinde Şen’in İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde ‘Bakanlık Müşaviri’ olarak göründüğünü belirterek, toplantı sonrasında aynı bilgilere ulaşamadığını söyledi. Özel, sonrasında ise Şen’in ‘Bakanlık Danışmanı’ olarak görüldüğüne dikkat çekti. CHP’li Özel, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Basın toplantımıza başladığımızda Emin Şen, atanma tarihi de belli olan bir bakan müşaviriydi... Basın toplantımız bittiğinde Emin Şen'in sayfasına ulaşılamıyordu. Şimdi de atanma tarihi kaldırılarak Bakan Danışmanı olmuş!”

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Bu hızla yakında
12.01.2023 17:34
Yeni iletişim başkanı da olur mu olur. Burası Türkiye dedirten tuhaf hatketlerden biri daha  
 
Yarın
12.01.2023 17:33
hemen bir katakulle mi olmuş?  
 
Ülkemde olanlara artık şaşırmayan adam.
12.01.2023 17:26
Allah 'tan Bakan Danışmanlığını kabul etmişler!.. Ya İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kişi TC. Vatandaşı olarak görülmüyor diyebilirlerdi.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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