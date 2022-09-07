Türkiye Tekel Batileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı: Alkolden sonra sigaraya da zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün alkollü içeceklere zam geldiğini duyurmuştu. Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arasında zam geldi” diye yazmıştı.

Aybaş sigaraya da zam geldiğini açıkladı. Aybaş, "Bir Gruba ait sigara ya zam geldi 1.50 krş." ifadelerini kullandı.

İşte Aybaş'ı o mesajı:

AYBAŞ ALKOLE DE ZAM GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün alkollü içeceklere zam geldiğini duyurmuştu. Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arasında zam geldi” diye yazmıştı.

SİGARAYA SON ZAM TEMMUZ AYINDA YAPILMIŞTI

Sigara fiyatlarına son zam Temmuz ayında yapılmıştı. İlk zam 2 Temmuz Cumartesi günü ‘JTİ’ isimli sigara grubuna zam yapılmıştı. Sonrasında ise Philip Morris BAT ve İmperial isimli sigara grubuna da 2 TL zam gelmişti.

ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİ

2022 yılında sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesinin sigara fiyatlarına uygulanmayacağı öğrenilmişti.