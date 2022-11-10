Özgür Demirtaş rakamlar bizi yanıltmasın diyerek uyardı. Vatandaş eline kağıt kalem aldı hesaba başladı

Türkiye'de vatandaş yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Enflasyon Problemi Çözülmedi. Hafif düşecek rakamlar bizleri kandırmasın. Daha yeni krediler basılacak. Alım gücümüz düşmeye devam edecek maalesef" diye yazdı.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

Prof. Demirtaş, "Keşke haksız çıksam. Keşke alım gücümüz yükselse" ifadesini kullanarak, "Alım gücü düşüşümüzün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum" tahmininde bulundu.

"KEŞKE HAKSIZ ÇIKSAM, KEŞKE ALIM GÜCÜMÜZ YÜKSELSE"

Özgür Demirtaş, enflasyon ve alım günü konusunda paylaştığı mesajda, "Enflasyon Problemi Çözülmedi. Hafif düşecek rakamlar bizleri kandırmasın. Daha yeni krediler basılacak. Alım gücümüz düşmeye devam edecek maalesef. Keşke haksız çıksam. Keşke alım gücümüz yükselse. Ama Alım gücü düşüşümüzün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde: