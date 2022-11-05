Özgür Demirtaş Hoca bu defa başka bir konuya off off çekti

Türkiye'nin ekonomik anlamda düştüğü darboğazı attığı tweetlerle gözler önüne seren ve kendisine gelen tepkilere rağmen doğruluğuna inandığı konularda geri adım atmayan Özgür Demirtaş, bu defa üniversite bitirme tezlerinde yapılan hırsızlığı ifşa etti.

Tez hırsızlığı konusundaki yazışmaları ortaya koyan bir hesabın Tweetlerini paylaşan Özgür Demirtaş, yüksek lisans tezini parayla yazdıran bir öğrencinin tez yazım şirketine olan teşekkürünü paylaştı ve ortada olan bariz haksızlığa rağmen 'hakkınızı helal edin' ifadelerini yazmaya çekinmeyen bu kişilere tepkisini "Off off offf" satırlarıyla gösterdi.

İŞTE TEZ KONUSUNDA YAPILAN O YAZIŞMA

"Hakkınızı helal edin selametle ve sağlıcakla.. Allah'ın izniyle bir gün nasip olursa doktora içinde yardımcı olmanız için görüşeceğiz inşallah"