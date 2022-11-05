5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Özgür Demirtaş Hoca bu defa başka bir konuya off off çekti

Özgür Demirtaş Hoca bu defa başka bir konuya off off çekti

Ülkenin ekonomik gündemine dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından farklı bir konuyu ele aldı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 17:47
Takip Et

Ekonomik paylaşımlarıyla gündem oluşturan Özgür Demirtaş bu defa farklı bir konuda paylaşımda bulundu

Özgür Demirtaş Hoca bu defa başka bir konuya off off çekti
+
Aa
-

Türkiye'nin ekonomik anlamda düştüğü darboğazı attığı tweetlerle gözler önüne seren ve kendisine gelen tepkilere rağmen doğruluğuna inandığı konularda geri adım atmayan Özgür Demirtaş, bu defa üniversite bitirme tezlerinde yapılan hırsızlığı ifşa etti.

Tez hırsızlığı konusundaki yazışmaları ortaya koyan bir hesabın Tweetlerini paylaşan Özgür Demirtaş, yüksek lisans tezini parayla yazdıran bir öğrencinin tez yazım şirketine olan teşekkürünü paylaştı ve ortada olan bariz haksızlığa rağmen 'hakkınızı helal edin' ifadelerini yazmaya çekinmeyen bu kişilere tepkisini "Off off offf" satırlarıyla gösterdi.

İŞTE TEZ KONUSUNDA YAPILAN O YAZIŞMA

"Hakkınızı helal edin selametle ve sağlıcakla.. Allah'ın izniyle bir gün nasip olursa doktora içinde yardımcı olmanız için görüşeceğiz inşallah"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
2
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
3
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
6
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
7
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de bir deprem daha
﻿İzmir'de bir deprem daha
﻿İzmir'de bir deprem daha
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.