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  • Kıraç ve Özgür Demirtaş arasında Twitter gerilimi. Engellendiğini görünce isyan etti

Kıraç ve Özgür Demirtaş arasında Twitter gerilimi. Engellendiğini görünce isyan etti

Şarkıcı Kıraç, Twitter'da kendisini engelleyen Prof. Özgür Demirtaş'a isyan etti.. Kıraç, "Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:25
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Ünlü şarkıcı Kıraç ve Prof. Özgür Demirtaş arasında Twitter gerilimi. Engellediğini görünce isyan etti

Kıraç ve Özgür Demirtaş arasında Twitter gerilimi. Engellendiğini görünce isyan etti
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Özellikle sosyal medyada gündeme ve ekonomiye dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, yorumları nedeniyle bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından da tepki çekiyor.

DEMİRTAŞ KIRAÇ'I ENGELLEDİ

Zaman zaman paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirilenlerle karşı karşıya gelen Demirtaş bu sefer de ünlü şarkıcı Kıraç'la karşı karşıya geldi.

Demirtaş, Kıraç'ı sosyal medyadan engelledi.

KIRAÇ İSYAN ETTİ

Engellendiğini gören Kıraç ise sinirlerine hakim olamayarak, "Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca."

İşte o paylaşım:

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Iki unlu arasinda ki sorun kisiseldir beni ilgilendirmez
14.11.2022 19:41
Niye engelledi gerekçe olmadan kim olursa olsun ayip engelledigini nasil fark etti onu merak ettim simdi  
 
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