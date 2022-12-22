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  • Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı

Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı

Gazeteci Zafer Arapkirli asgari ücretin 9 bin TL'nin altında belirlenmesi durumunda imza atmayacağını belirten ve masaya oturmayan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay hakkında çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 20:31
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Zafer Arapkirli asgari ücret görüşmelerinde masadan kalktıklarını iddia eden TÜRK-İŞ’i ensesinden yakaladı

Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
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TÜRK-İŞ, yeni asgari ücretin kamuoyunun beklentilerini karşılamadığını ve alınan kararda işçi kesiminin dışlandığını belirtti.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Bugünse 2023 asgari ücreti 8 bin 500 olarak açıklandı. Yeni asgari ücreti Erdoğan TİSK Başkanı ve Çalışma bakanıyla açıklamıştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, masada yoktu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan gazeteci Zafer Arapkirli TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın Aralık ayının başında asgari ücret için 7 bin 785 TL’yi gündeme getirmesi ve 'kırmızı çizgimiz' demesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

ARTİZLİK YAPMA TÜRK-İŞ. Sen pazarlık masasına ‘7.785 TL'nin üzeri’ diye oturur, son anda da ‘9,000 TL isteriz’ dersen, onlar da ‘Al sana 8,500’ deyiverirler. Böyle pazarlığa, böyle yanıt gelir. Masayı terk etmiş görüntüsünü kimse yemiyor. Yine sattınız milyonlarca insanı.”

NE OLMUŞTU

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Aralık ayının başında TÜRK-İŞ'in 4 kişinin açlık sınırı olarak açıkladığı 7.785 TL'nin kırmızı çizgileri olduğunu, bu rakamın aşağısında bir rakamla masaya oturmayacaklarını söylemişti.

Atalay daha sonra Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.

Televizyondaki programda açlık sınırındaki bir ücretin, asgari ücret olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunu belirten Atalay, “Ben de bu soruya karşılık olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, zaten onun bir açlık sınır olduğunu, bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim. Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay daha sonra görüşmeler sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmesi durumunda imzayı atacaklarını, aksi halde masaya oturmayacaklarını söylemişti.

TÜRK-İŞ, açıklamanın yapılacağı toplantıya katılmama kararı aldı.

Saray'da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gönlümüz bugün çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi. Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret toplantısı vardır" dedi.

Erdoğan'ın, 2023 yılı için asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, tarafından açıklanan asgari ücret net 8 bin 506 lira 80 kuruş oldu.

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MASAYA OTURDU ?
22.12.2022 21:16
YILLARDIR NEDEN VERGİ DILIMLERINI SORMADI?  
 
Ateş oğlu 22.12.2022
22.12.2022 21:04
Ergun atalay ticaret adamı daha önce de mikrofona yakalanmıştı o kendi cebine girene bakar işçi onun hiç umrunda olmadı ki bir gün bunların hesabı sorulmalı bunlara  
 
Murat Okşak
22.12.2022 20:55
Tamamen tiyatro yazanlar ve oynayanlar aynı gel hayırlısı seçim gel  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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