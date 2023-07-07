Özgür Demirtaş'tan gelişmekte olan ülkelere ciddi uyarı

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla içinde Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir uyarıda bulundu.

Özgür Demirtaş'tan gelişmekte olan ülkelere ciddi uyarı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ekonomik gündeme dair çektiği videolarıyla beğeni kazanan ekonomist Özgür Demirtaş, Amerika'nın beklenti üstü ekonomik iyileşme belirtileri gösterdiğini söyledi.

Uzun bir süredir faiz indirimine giden ve ekonomik gidişi pozitife çevirmek isteyen Amerika, yaşanan bu iyileşme belirtilerinin ardından faiz artırımına gidebilir.

Yaşanacak bu artışın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için iyi bir durum olmadığının altını çizen Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

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"ABD’den BEKLENTİ üstü ekonomik iyileşme belirtileri geliyor. Bu faizin artması demek. Gelişmekte olan ülkeler için iyi değil."

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