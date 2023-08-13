Özgür Demirtaş abonelik ücretini duyurdu

Özgür Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden abonelik sistemi başlattığını duyurdu. ‘Steril bir ortam‘ olacağını belirten Demirtaş’ın abonelik ücreti ise aylık 213 TL olacak.

Özgür Demirtaş abonelik ücretini duyurdu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve 5 milyondan fazla takipçisi bulunan Özgür Demirtaş, Twitter abonelik sistemini başlattığını duyurdu.

İLK PAYLAŞIM 21 AĞUSTOS’TA

Özgür Demirtaş, aylık abonelik için 213 TL istiyor. Abone olan takipçiler için konuşma odası açarak kendisine yöneltilen soruları cevaplayacağını ifade eden Özgür Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

"Abonelik kısmını sadece 1-1.5 aylık denemek için açıyorum. Eylül sonunda kapatmayı planlıyorum. Trollerin olamayacağı bir ortamda: “Profesyonel işi finans olmayan”, İş İnsanları, Şirket Sahipleri, Yatırımcılar, Üst Düzey Öğrenciler ve Beyaz Yakalar için finansal veriler, grafikler, yorumlar, ipuçları, sorular ve yanıtlar paylaşacağım. Ayrıca kapatmadan önce bir kez abone olanlar ile twitter Space üzerinden soru cevap yapacağım. Trolsüz ve steril ortamda bilgi paylaşıp soru yanıtlamayı düşünüyorum. Neden 1-1.5 ay sonra kapatmayı düşünüyorsun diye sorabilirsiniz. İşlerimin yoğunluğu bir neden diyebilirim. İlk paylaşımı 21 Ağustos’da yapacağım. Eylül sonuna kadar her hafta bir konuyu değerlendireceğim. Sorularınızı da yanıtlayacağım."

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