Özgür Demirtaş 2 ay önceden bildi. Eski açıklamasını “Noldu?” diyerek yeniden paylaştı

Özgür Demirtaş aylar önce asgari ücret açlık sınırının altına düşecek demişti. Demirtaş bugün tekrar paylaşım yaparak tahmininin doğru çıktığını söyledi.

Özgür Demirtaş 2 ay önceden bildi. Eski açıklamasını “Noldu?” diyerek yeniden paylaştı

Editör: Osmancan Erok

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 20 Haziran tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceğini söylemişti.

Geçen günlerde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) de Temmuz 2023 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

Hazırlanan rapora göre 11 bin 525 TL olarak belirlenen açlık sınırı bir kez daha asgari ücreti aştı.

Demirtaş ise asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceği yönündeki paylaşımının doğru çıktığını belirtti.

Demirtaş, 20 Haziran tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda,

Hesaplarıma göre:

Asgari Ücret 2.5 ay içinde AÇLIK sınırının altına düşecek. Üzgünüm. Gerçekleşince tekrar konuşuruz…

Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş, paylaşımını alıntılarak “Noldu?” dedi.

Özgür Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde:

”N’oldu? Anlık Asgari Ücret: 11.402

Anlık Açlık Sınırı: 11.525…”

ozz.jpg

oz2.jpg

oliuk.jpg

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş abonelik ücretini duyurdu
Özgür Demirtaş'tan Milli Eğitim Bakanlığı'na müfredat önerisi
Özgür Demirtaş, Buket Aydın'a 'Kredi kartım bana ait' deyince ortalık karıştı
Özgür Demirtaş'tan 'doğru faiz politikası' yorumu
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İsveç dünya üçüncüsü oldu Spor
İsveç dünya üçüncüsü oldu
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor Ekonomi
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor
Ölümü ertelemenin yolu bulundu! Sağlık
Ölümü ertelemenin yolu bulundu!
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı Güncel
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı Siyaset
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz Magazin
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma Güncel
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma