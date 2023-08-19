Özgür Demirtaş 2 ay önceden bildi. Eski açıklamasını “Noldu?” diyerek yeniden paylaştı

Editör: Osmancan Erok

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 20 Haziran tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceğini söylemişti.

Geçen günlerde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) de Temmuz 2023 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

Hazırlanan rapora göre 11 bin 525 TL olarak belirlenen açlık sınırı bir kez daha asgari ücreti aştı.

Demirtaş ise asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceği yönündeki paylaşımının doğru çıktığını belirtti.

Demirtaş, 20 Haziran tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda,

“Hesaplarıma göre:

Asgari Ücret 2.5 ay içinde AÇLIK sınırının altına düşecek. Üzgünüm. Gerçekleşince tekrar konuşuruz…

Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş, paylaşımını alıntılarak “Noldu?” dedi.

Özgür Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde:

”N’oldu? Anlık Asgari Ücret: 11.402

Anlık Açlık Sınırı: 11.525…”