Özgür Demirtaş’tan dolar fırtınası paylaşımı

Özgür Demirtaş dolarla ilgili paylaşım yaparak “Dolar kuru koptu gidiyor" dedi.

Özgür Demirtaş’tan dolar fırtınası paylaşımı

Editör: Erhan Songür

Dolar aldı başını gidiyor. 1 Dolar bugün satış olarak ise 19.40 TL dolaylarında işlem görüyor.

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolar ilgile ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

“Dolar koptu gidiyor” diyen Demirtaş, “Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık Kapalıçarşı kuru: 20.25” dedi.

demirtas1.jpg

Ardından ise Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

Kapalıçarşı Serbest Piyasa Dolar Kuru: 20.48 …

hazir-12.jpg

“BU YANLIŞ POLİTİKADAN DÖNÜN”

Demirtaş, bir önceki paylaşımında da doların hükümet tarafından baskılanmaya çalışıldığını söyleyerek şunları demişti.

Dış Ticaret Açığı REKOR Negatif Cari Açık REKOR Negatif Özelleştirecek Mal YOK kadar az Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ. Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar. Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün.

demirtas-3.jpg

BANKA- KAPALIÇARŞI FARKI

Twitter hesabından Demirtaş, “Bankalar ve Kapalıçarşı arasında çift dolar kuru oluştu. Bu politika yanlış! Dönün bu yoldan, dönün bu yanlıştan” çağrısında bulunmuştu.

Demirtaş, “Dolar alış-satış farkını sonsuza kadar açarak bir şey başaramazsınız” demişti.

demirtas-4.webp

demirtas-5.jpg

İlgili Haberler
Kapalıçarşı'da büyük dolar vurgunu. Bu karlar kimin cebine gidiyor
Araplardan gelen borç para da eridi. Ziraat Bankası doları bakın kaç liradan satıyor
Araplardan gelen borç para da eridi. Ziraat Bankası doları bakın kaç liradan satıyor
Dolar yıl sonunda ne kadar olacak. Merkez Bankası açıkladı
Dolar alım satımında iki fiyat ortaya çıktı. Özgür Demirtaş açıkladı
Özgür Demirtaş seçimden önce Türkiye ile ilgili son kararını verdi. Bundan sonra yapmayacağım diyerek duyurdu
Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için o ismi önerdi
Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı