Özgür Demirtaş’tan dolar fırtınası paylaşımı

Editör: Erhan Songür

Dolar aldı başını gidiyor. 1 Dolar bugün satış olarak ise 19.40 TL dolaylarında işlem görüyor.

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolar ilgile ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

“Dolar koptu gidiyor” diyen Demirtaş, “Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık Kapalıçarşı kuru: 20.25” dedi.

Ardından ise Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

Kapalıçarşı Serbest Piyasa Dolar Kuru: 20.48 …

“BU YANLIŞ POLİTİKADAN DÖNÜN”

Demirtaş, bir önceki paylaşımında da doların hükümet tarafından baskılanmaya çalışıldığını söyleyerek şunları demişti.

Dış Ticaret Açığı REKOR Negatif Cari Açık REKOR Negatif Özelleştirecek Mal YOK kadar az Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ. Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar. Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün.

BANKA- KAPALIÇARŞI FARKI

Twitter hesabından Demirtaş, “Bankalar ve Kapalıçarşı arasında çift dolar kuru oluştu. Bu politika yanlış! Dönün bu yoldan, dönün bu yanlıştan” çağrısında bulunmuştu.

Demirtaş, “Dolar alış-satış farkını sonsuza kadar açarak bir şey başaramazsınız” demişti.