Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek'e destek açıklaması. "Problemi çözmeye odaklanmalıyız"

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir destek çağrısında bulundu. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'e destek olunması gerektiğini söyleyen Demirtaş, ekonominin durumunun vahim olduğunu belirtti.

Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek'e destek açıklaması. "Problemi çözmeye odaklanmalıyız"

Kısa bir süre önce nöbeti Nebati'den devralan Mehmet Şimşek yeni dönemde rasyonel bir şekilde ilerleyeceklerini açıklamış ve bu çıkışıyla dikkat çekmişti.

Şimşek'in Erdoğan'ın şimdiye kadar yürüttüğü ekonomi politikalarının dışında farklı bir yönde ilerleme yürüteceği yönünde yorumlar yapılıyor olsa da şimdilik net bir açıklama yapılmış değil.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın ne yapacağı ve açıklamaları merakla beklenirken yaptığı ekonomik yorumlarla dikkat çeken Özgür Demirtaş, Mehmet Şimşek'e destek olunması yönünde bir çağrıda bulundu.

ozgur-ic.jpg

Demirtaş şunları yazdı:

"Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim."

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş'tan iktidara dolar isyanı
Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolara ileride neler olacağını açıkladı
Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı 'Aynısını 10 yıl önce söyledim'
Bankalar seçim öncesi geri adım atmıştı: Özgür Demirtaş'tan korkutan öngörü
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı Kültür Sanat
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık Güncel
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet Yaşam
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu Magazin
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu Güncel
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu
Hatay lezzetleri İstanbul’da Kültür Sanat
Hatay lezzetleri İstanbul’da