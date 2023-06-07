Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek'e destek açıklaması. "Problemi çözmeye odaklanmalıyız"

Kısa bir süre önce nöbeti Nebati'den devralan Mehmet Şimşek yeni dönemde rasyonel bir şekilde ilerleyeceklerini açıklamış ve bu çıkışıyla dikkat çekmişti.

Şimşek'in Erdoğan'ın şimdiye kadar yürüttüğü ekonomi politikalarının dışında farklı bir yönde ilerleme yürüteceği yönünde yorumlar yapılıyor olsa da şimdilik net bir açıklama yapılmış değil.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın ne yapacağı ve açıklamaları merakla beklenirken yaptığı ekonomik yorumlarla dikkat çeken Özgür Demirtaş, Mehmet Şimşek'e destek olunması yönünde bir çağrıda bulundu.

Demirtaş şunları yazdı:

"Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim."