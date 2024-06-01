Özgür Özel ne zaman istifa edeceğini açıkladı! Ankara’yı sallayan sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel ne zaman istifa edeceğini açıkladı! Ankara’yı sallayan sözler

Özgür Özel’den son katıldığı programda dikkat çeken bir ‘istifa’ açıklaması geldi.

CHP lideri Özgür Özel, 2028'de yapılacak genel seçimleri işaret ederek “Artık şimdi seçim geçti. Bundan sonra dediğimiz gibi normal seçimin vakti 2028. Milletimiz isterse bir erken seçim olur. Ama şu anda bir seçim vaktinde değiliz. CHP'yi iktidar yapamazsam o gece buraya çıkıp istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım” ifadelerini kullandı.

“ADAY OLMAK İSTEMİYORUM, PARTİM İKTİDAR OLSUN YETER”

“Seçimin ertesi günü aday konuşmak; bu potansiyel adayları küstürecek mevcut adayları başka bir psikolojiye sokacak ve milleti boşu boşuna meşgul edecek bir şey” diyen CHP Genel Başkanı Özel, “Benim canıma tak etti, geçtiğimiz seçimdeki bu hatayı yeniden yaptırmak isteyen bir tuhaf kafa var. Hep aday tartışması açılıyor. Arkadaşlara dedim. Soru gelsin gelmesin ne beni övmek için olsun olmasın benim Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim bir niyetim yok. Benim bir niyetim var, bulunduğunuz yerden bu seçim akşamı olduğu gibi, Atatürk'ün partisi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde birinci partidir dediysem ben en büyük hedefime ulaşmıştım demektir. Ben kendi adıma hiçbir şey istemem. Ben CHP'nin bu seçimlerde iktidar yapayım bir CHP'li Cumhurbaşkanı yapalım bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyet ettiği rotaya sokalım... CHP'yi iktidar yapamazsam o gece buraya çıkıp istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım” diye konuştu.

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