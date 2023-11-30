Özgür Özel ve Akşener'den yerel seçimde ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede yerel seçimde işbirliği konusu gündeme gelirken, Akşener, "Yerel seçimlerde işbirliğini Genel İdare Kurulumuzda yeniden görüşeceğiz" dedi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

“Yaptığımız görüşmede çok iyi değerlendirmeler yaptık. Bir GİK kararıyla alınmış kararları vardı. Biz bu karara saygılı olduğumuzu bir yerel seçimlerde ittifak kelimesi yoruldu diye tekrar ettim. Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor. İşbirliğinde olup olamayacağımızı, kararı yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğini, birlikte çalışılıp çalışılmayacağına dair cevabımızı aldık.”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise “Bizim kararımız var. 81 ilde seçime girmek. Bazı şehirlerde işbirliği yapabilir miyiz, bunu konuştuk. Pazartesi günü bu konuyu Genel İdare Kurulu’nda konuşacağız. Kararı tekrar görüşeceğiz” dedi.