Özgür Özel’den Saadet Partisi’ne gönderilen vekil hakkında açıklama

Kaynak: AA
Özgür Özel’den Saadet Partisi’ne gönderilen vekil hakkında açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden Saadet Partisi’ne geçen Milletvekili Ali Fazıl Kasap ile ilgili konuştu. Kasap’ın bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi grubunda yer alacağını belirterek, “Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de grup oluşturabilmesi için bütçe görüşmeleri boyunca Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'nde görev yapacağını belirterek, "Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp. Hele hele Hasan Bitmez'in son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayretini de göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur" dedi.

Manisa'da düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı için kente gelen katılımcılara şehri gezdiren Özgür Özel, Tarihi Sultan Camisi ziyareti sırasında bir gazetecinin Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümü sonrası Saadet Partisi'nin TBMM'de grup kurma çoğunluğunu kaybettiğini belirterek, konuyla ilgili CHP'nin bir kararı olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtladı.

Milletvekili Hasan Bitmez'in çok değerli ve sevilen bir siyasetçi olduğunu, ailesine, Saadet Partisine ve TBMM'ye başsağlığı dileklerini yinelediğini kaydeden Özel, Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle Saadet Partisinin milletvekili sayısının 19'a düştüğünü ve grubun düşmesinin söz konusu olduğunu aktardı.

"KASAP, BİR FEDAKARLIK YAPTI"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp. Hele hele Hasan Bitmez'in son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti de göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm muhalefet partilerinin birer milletvekili ile bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik.

Ancak bugün saat 11.00'e doğru henüz tüm partilerin bu kararı alamadığını öğrendik. Saat 11.00'de de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor. Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak."

KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüştüklerini ve üzerilerine düşeni yapacaklarını söylediklerini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"CHP kürsü hakkını, muhalefet hakkını, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisine çeşitli katılımlar olabilecektir. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumdayım."

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle düşen SAADET Meclis Grubu için adım CHP'den geldi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Sekreterliği’ne dilekçe vererek Saadet Partisi’ne geçti.

Saadet Partisi’nin vekil sayısının yeniden 20 olmasıyla grup kurulmuş oldu.

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