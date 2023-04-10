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Pakistan'da patlama: 4 ölü

Pakistan'da pazaryerinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:19
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Pakistan'da pazarda patlama

Pakistan'da patlama: 4 ölü
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Pakistan'ın Ketta şehrindeki Qandhari pazarında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü. Pazarın, yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu öğrenildi. (İHA)

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