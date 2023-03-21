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Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da şiddeti bir deprem meydana geldi. Afganistan ve Hindistan gibi ülkelerde de hissedilen depremim 7.7 büyüklüğünde olduğu belirtilirken, ABD Jeoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.5 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:21
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Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
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Pakistan'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

Euronews'te yer alan habere göre, Sarsıntının Afganistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair yerel medyadan haberler geliyor. 

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda depremin şiddetinin 7,7 şiddetinde olduğu iddia ediliyor.

Kabil, İslamabad, Yeni Delhi ve bölgedeki birçok kentte vatandaşların panik içerisinde sokaklara kaçtığı ve depremin 30 saniye sürdüğü belirtildi.

ABD JEOLOJİ MERKEZİ DEPREMİ  6.5 OLARAK AÇIKLADI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre 6,5 şiddetindeki deprem, Afganistan'ın kuzeyinde yerin 187,6 km derinliğinde meydana geldi. 

 

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