Pakistanlılar Erdoğan gelecek diye karşılamaya gitti. Yeni Selamsız Bandosu Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Türkiye’de kaçak Afgan, Pakistan ve Suriyeli sığınmacı sorunu devam ediyor. Sayıların giderek artması toplum içinde huzursuzlukların doğmasına neden oluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı sorunların olduğu öğrenildi.

KKTC'de yaşayan bir grup Pakistanlı, Erdoğan Dombıra müziği açıp karşılama töreni düzenlediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini zanneden Pakistanlılar, Ercan Polis Karakolu önünde Pakistan ve Türk bayrakları ile karşılama alayı düzenledi.

Bir Pakistanlının elinde ise "Başkomutan Hoş Geldin" pankartı görüldü. Olay sosyal medyada gündem olurken ‘Selamsız Bandosu’ filmini hatırlattı.

SELAMSIZ BANDOSU FİLMİ

Selamsız adlı bir kasabada belediye başkanı cumhurbaşkanının kasabadan geçeceğini öğrenir ve cumhurbaşkanını karşılamak üzere bir bando kurmaya karar verir. Bir bando şefini işe almak için gazeteye ilan verir. Tek başvuruyu alkolik olan Murat adında bir bando şefi yapar. Bu alkolik bando şefi, kasabanın esnafından bir bando kurmaya çalışır ve büyük macera böylece başlar. Öte yandan film 1988 yapımlı bir filmdir.