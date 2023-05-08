Pakistanlılar Erdoğan gelecek diye karşılamaya gitti. Yeni Selamsız Bandosu Kıbrıs'ta ortaya çıktı

KKTC'de yaşayan bir grup Pakistanlı, Erdoğan Dombıra müziği açıp karşılama töreni düzenledi. Bu olay ‘Selamsız Bandosu’ filmini hatırlattı.

Pakistanlılar Erdoğan gelecek diye karşılamaya gitti. Yeni Selamsız Bandosu Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Türkiye’de kaçak Afgan, Pakistan ve Suriyeli sığınmacı sorunu devam ediyor. Sayıların giderek artması toplum içinde huzursuzlukların doğmasına neden oluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı sorunların olduğu öğrenildi.

KKTC'de yaşayan bir grup Pakistanlı, Erdoğan Dombıra müziği açıp karşılama töreni düzenlediği ortaya çıktı.

fva0d4qwiaaerfg.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini zanneden Pakistanlılar, Ercan Polis Karakolu önünde Pakistan ve Türk bayrakları ile karşılama alayı düzenledi.

Bir Pakistanlının elinde ise "Başkomutan Hoş Geldin" pankartı görüldü. Olay sosyal medyada gündem olurken ‘Selamsız Bandosu’ filmini hatırlattı.

SELAMSIZ BANDOSU FİLMİ

Selamsız adlı bir kasabada belediye başkanı cumhurbaşkanının kasabadan geçeceğini öğrenir ve cumhurbaşkanını karşılamak üzere bir bando kurmaya karar verir. Bir bando şefini işe almak için gazeteye ilan verir. Tek başvuruyu alkolik olan Murat adında bir bando şefi yapar. Bu alkolik bando şefi, kasabanın esnafından bir bando kurmaya çalışır ve büyük macera böylece başlar. Öte yandan film 1988 yapımlı bir filmdir.

yhjuyh.jpg

877.jpg

maxresdefault.jpg

İlgili Haberler
Suriyeli insan kaçakçısı Erdoğan’ın mitingine gitti. 'Güvenli ve garantili geçiş' paylaşımı yapmıştı
Suriyeli insan kaçakçısı Erdoğan’ın mitingine gitti. 'Güvenli ve garantili geçiş' paylaşımı yapmıştı
Erdoğan’ın Ankara mitingine Suriyelilerin getirildiği ortaya çıktı. Alanda en öne yerleştirilip Rabia işareti yaptılar
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören Güncel
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular Güncel
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek Dünya
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor Spor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı Siyaset
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku Magazin
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku