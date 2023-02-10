Türkiye Şampiyonu, annesinin doğum günü için gittiği Hatay’da enkaz altında kaldı

Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda geçtiğimiz hafta Türkiye şampiyonu olan Ecem Dülger, Maraş merkezli yaşanan depremde enkaz altında kaldı.

Depreme Hatay’daki evinde yakalanan Dülger’den dört gündür haber alınamıyor.

Elazığ’da yaşayan Zelal Şengür, Ecem Dülger ve daha birçok sporcunun antrenörlüğünü yapıyor.

Hatay’da yaşanan depremde öğrencilerini kaybeden Şengür, bir diğer öğrencisi olan Ecem Dülger için oldukça kaygılı olduğunu ifade etti.

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN HATAY'A GİTTİ

Elazığ’da öğrenci olan Ecem Dülger deprem yaşanmadan iki gün önce annesinin doğum gününü kutlamak için Hatay’a gitti.

Yaşanan depremin ardından Dülger’den bir daha haber alınamadı. Dülger’in antrenörü olan Şengür, öğrencisinin hayatından endişe ediyor.

''AFAD SES YOK DEYİP GERİ DÖNÜYOR''

Hatay’da dört tane öğrencilerinin olduğunu söyleyen Şengür, öğrencilerin tatilden dolayı memleketleri olan Hatay’a, Elazığ’dan gittiklerini ve depremin yaşandığı 6 Şubat gününden beri kendilerinden haber alamadıklarını söyledi.

Şengür, iki öğrencilerine ulaştıklarını fakat Ecem ve Naif adındaki öğrencilerinden haber alamadıklarını ve hayatlarından endişe duyduklarını belirtti.

Hatay’ın Cebrail Mahallesi’nde bulunan evinde depreme yakalanan Dülger’e henüz ulaşılmadığını söyleyen Şengür, AFAD’ın Dülger’in evinin enkazının bulunduğu bölgeye iki gün önce gittiğini fakat ses olmadığı gerekçesi ile geri döndüklerini söyledi.

''DÜN GECE MESAJ ALDIK''

Şengür, “Cesedi bile varsa o bile çıkarılmıyor. Hiç gidilmeyen bir yer değil. AFAD ekibi gidiyor, ama çıkarmıyorlar. Gidip sese bakmışlar ses yok diye geri dönmüşler,” dedi.

Şengür, dün gece kendilerine bir mesaj geldiğini, mesajda; “Ben Gülşah. Ben, Ecem yaşıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Cebrail Mahallesi’ndeyiz. Gelin.” denilmiş.

Bu mesajı da sosyal medyada paylaştığını söyleyen Şengür, kimsenin gitmediğini ya da gidemediğini söyledi. Dülger’in annesinin de enkaz altında olduğunu söyleyen Şengür, Naif diye bir öğrencisinin daha olduğunu ve ona da ulaşılamadığını belirtti.

Günlerdir seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Şengür, herhangi bir arama çalışmasının olmadığını söyledi.

''SESİMİZİ DUYUN''

Şengür, bir umutla öğrencilerine ulaşmaya çabalıyor. Seslerini duyurmak için her yolu denediklerini söyleyen Şengür, “Öğrencim Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Seçkinler Apartman B blok Antakya/Hatay adresinde oturuyor.

Deprem olduğu sırada evinde bulunuyordu. Annesi ile beraberdi. Ne ondan ne de annesinden dört gündür haber alamıyoruz. Lütfen arama çalışmaları bu adreste de yapılsın. Ecemize sağ salim ulaşılsın,” dedi.