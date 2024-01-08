Patlangıç hangi hastalığa iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Patlangıç hangi hastalığa iyi gelir
Doğal olarak yetişen patlangıcın çok önemli yararları var. İşte, ayrıntılar...

Patlanğıç ağacı Hanımeligiller familyasından ve türlerinin çoğu kış aylarında çiçekleri döken çalı veya ağaçcık halinde odunsu, ender olarak da otsu karakterde olan bir bitki türüdür.

Tomurcukları pullarla örtülü. Çiçekleri beyazdır. Meyveleri kabuksuz tane şeklinde. Yaprakları uçucu yağ, şekerler ve bazı organik asitler içermektedir.

İŞTE YARARLARI

Meyvelerinde acı madde, tanen, şekerler, valerian asidi ve bol miktarda renk maddesi vardır.
Köklerinde müshil tesiri bulunuyor.
İdrar çoğaltıyor.
Anne sütünü artırıyor.
Nezleye iyi gelir.
Güneş yanıklarını onarır.
Çiçekleri terletici ve hafif yatıştırıcıdır.
Kabızlık giderici, ateş düşürücü.
Vücuda rahatlık veriyor.

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