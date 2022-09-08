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Pelin Akil Altan takipçisiyle davalık olmuştu! Ünlü oyuncuya hakaret cezasız kalmadı

Oyuncu Pelin Akil Altan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Habip B.,ye “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 lira adli para cezası verildi. 

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:15
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:17
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Pelin Akil Altan takipçisiyle davalık olmuştu! Ünlü oyuncuya sosyal medyadan hakaret eden şahsa para cezası

Pelin Akil Altan takipçisiyle davalık olmuştu! Ünlü oyuncuya hakaret cezasız kalmadı
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Oyuncu Pelin Akil Altan, geçen yıl sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmış ve Habip B.’nin “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

“MESAJLARI BEN ATMADIM”

Basit yargılama usulüyle görülen dava, karara bağlandı. Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Habip B., “Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım. Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum. Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem” diyerek suçlamayı kabul etmedi. 

PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Habip B. hakkında, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi.

Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemedi.

Mahkeme, sanığın savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe gösterdi.

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