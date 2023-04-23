2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Çift çocuklarına dair yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanırken Pelin Akil hesabından yaptığı son paylaşımla kızlarının ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Kısa bir süre önce yaptıkları doğum günü partisiyle ikiz kızlarının 4. yaşlarını kutlayan Pelin Akil ve Anıl Altan, kızlarının doğum gününe dair çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

İZİN İSTİYOR

Güzel ve başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda kızlarından biriyle çekilmiş bir karesini paylaştı ve altına da şu notu düştü:

"Artık bazı fotoğraflara izin veriliyor. Bazıları için "anne bunu siler misin lütfen" deniyor. Büyüyorsunuz inanılmaz, bu izin verdiğinden."