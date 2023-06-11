Pelin Akil 'riskli gebelik' yaşayan kadınlara seslendi

Dizi çekimine verilen aradan istifade ederek sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pelin Akil, riskli gebelik yaşayan kadınlara seslendi ve hamilelik dönemine ait bir görüntüyü paylaştı.

Pelin Akil 'riskli gebelik' yaşayan kadınlara seslendi

İkiz çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı sürdüren Pelin Akil, zaman zaman sosyal medya hesabından çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.

Meslektaşı Anıl Altan'la olan evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren ve yaptığı paylaşımlarla da bu mutluluğu takipçileriyle paylaşan Pelin Akil, son olarak dizi setinde çektiği bir video üzerinden 'riskli gebelik' yaşayan kadınlara seslendi.

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İkiz bebeklerine hamileyken kendisi de riskli gebelik yaşayan ve hamileliğinde aşırı şekilde zayıflayan Akil, o döneme ait bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Telefonunu karıştırırken denk geldiğini söylediği videoyu kendisi gibi riskli gebelik yaşayan kadınların izlemesini isteyen Akil, bu videonun onlara dayanma gücü vermesi dileğinde bulundu.

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