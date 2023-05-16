Pelin Akil geçersiz oy kullananlara ateş püskürdü. "Tasdikli geri zekalılar"

Oyuncu Pelin Akil, geçersiz oy kullanan ve oy pusulalarını sosyal medya hesabında paylaşan seçmenlere isyan etti.

Pelin Akil geçersiz oy kullananlara ateş püskürdü. "Tasdikli geri zekalılar"

Oyuncu Pelin Akil, geçersiz oy kullanan ve oy pusulalarını sosyal medya hesabında paylaşan seçmenleri eleştirdi. Akil, bu paylaşımına gelen tepkiler üzerine paylaştığı gönderide adeta ateş püskürdü.

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Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, oy pusulalarının üzerine 'Şampiyon Galatasaray #23', 'Siyasi Görüşü Beşiktaş', 'Ali Koç İstifa' gibi notlar yazan ve bu pusulaları sosyal medya üzerinden paylaşan insanlara tepki gösterdi.

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Gösterdiği tepkinin kendi görüşünden oy kullanmayanlara olduğunu düşünenlere ise ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisine bu nedenle hakaret edenlere karşı hukuki sürecin başlatılacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda sanatçı arkadaşlarıma söylediklerini çarpıtarak yayınlamaya programlanmış siber saldırı var! İtibar etmeyiniz!
Ben bir partiye oy vermiş kimseye söz söylemedim. Eli titreyip damgayı kaydırana da değildi lafım. Dileyen dilediği partiye oy verebilir. Benim lafim oy pusulasını, karalayıp, futbol takımlarını yazıp paylaşım uğruna geçersiz kılan kişilereydi. Çocuklarımızın geleceğini
düşünmeyen, fotoğraf çekme uğruna seçmen kağıdını hiçe sayan, dalga geçen şuursuz akıllaraydı. Yoksa her insan oy vereceği kişiyi seçmekte özgürdür. Siz çok iyi anladınız da çarpıtıp başka anlamlar çıkarıp yorum yazan insanlaradır bu açıklamam.
Bu geçersiz oylar tüm partileri etkileyen bir durum. Herkes için zarar. Bunun altında başka bir şey aramamak arayanlara da itibar etmemek gerekir.
Sayfama yazılan hakaret içeren yorum ve mesajlarla ilgili de hukuki işlem başlatılacaktır."

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