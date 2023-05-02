Pelin Akil'den verdiği röportaja dair esprili ifadeler. 'Gaza geldim bütün senaryoyu anlatıyorum'

İki çocuk annesi oyuncu Pelin Akil, yoğun trafikte çektiği Instagram videoları ile yine takipçilerinin beğenisini kazandı. Akil magazincilere, oynadığı diziyle ilgili yaptığı açıklamalar üzerinden esprili bir video paylaştı.

Pelin Akil'den verdiği röportaja dair esprili ifadeler. 'Gaza geldim bütün senaryoyu anlatıyorum'

Şimdilerde 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizide Firuze karakteri ile boy gösteren oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle ikiz kızlarına dair çektiği esprili videolarla takipçilerinin gönlünde taht kuran Akil, sempatik videolarıyla beğeni topluyor.

Gündelik hayatına dair videolarla olduğu kadar iş temposunu anlatan paylaşımlarıyla da öne çıkan Pelin Akil, bu defa magazincilere yaptığı açıklamaları ti ye aldığı bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide Firuze karakterinde izlediğimiz Akil, Instagram hesabından paylaştığı videoda dizi setlerini ziyaret eden magazin muhabirlerine yaptığı açıklamaları takipçileriyle paylaştı.

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Esprili bir video paylaşan Akil, gaza gelip bütün senaryoyu anlattığını söyledi ve ardından da yapımcısından, kanaldan ve dizi ekibinden özür diledi.

Pelin Akil paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün magazinciler dizimizle alakalı sorular sordular ben bir gaza geldim bütün senaryoyu anlatıyorum...

Özür dilerim buradan, yapımcıma, kanala, tüm ekibime, emek veren herkese...

Yok yok abartmayalım bir şey söylemedim sadece... deyip sezon finalini anlatıyormuş!

Bir şeyler söyledim işte..."

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