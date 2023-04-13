Pelin Karahan'ın hayali gerçek oldu

Oyuncu Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay iki hafta önce ikinci kez ameliyat olmuştu. Güntay sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Çift kötü günleri unutmak, stres atıp moral bulmak için tatile çıktı. Rotaları da Finlandiya Lapland oldu.

BUZ GİBİ AMA...

Pelin Karahan, "Burada hava eksi 20 derece. Ona göre giyiniyoruz tabii. Benim en büyük hayallerimden biri Kuzey Işıkları’nı görmekti. Bedri de organize etti. Çok şükür nasip oldu, gördük. Rüya gibiydi. Asla unutamayacağımız anlara şahitlik ettik. Onca yol gelmemize değdi" dedi.

Pelin Karahan, tatilden kareleri, Instagram hesabından paylaştı.

