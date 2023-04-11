Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay sağlığına kavuştu. İki kez ameliyat masasına yattı

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri’ dizisinin Aslı’sı Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılında evlenmişti.

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, emboli nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Güntay’ın damarında pıhtı attığı ve anjiyo yapıldığı belirtilmişti.

Sağlık sorunları yüzünden ikinci kez ameliyat masasına yatan Bedri Güntay, önceki gün oyuncu eşi Pelin Karahan ve oğlu Can’la Zorlu Center'ın girişinde görüntülendi.

Bayram alışverişi için geldiklerini söyleyen Pelin Karahan, "Can’ı gezdirmeye geldik, her şey yolunda” şeklinde konuştu.

Rol aldığı tiyatro oyunun devam ettiğini söyleyen Pelin Karahan’a eşinin sağlık durumu sorulunca eşi Bedri Güntay, yardımına koştu.

Güntay, "İkinci ameliyat da gayet başarılı geçti. İkinci kaburga kemiğini de aldılar. Her şey yolunda, sağlıklıyım” şeklinde açıklama yaptı.