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  • Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay sağlığına kavuştu. İki kez ameliyat masasına yattı

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay sağlığına kavuştu. İki kez ameliyat masasına yattı

Oyuncu Pelin Karahan, eşinin iki kez ameliyat masasına yatmasıyla zor günler geçirmişti. Eşi ve oğlu ile bayram alışverişine çıkan Karahan “Her şey yolunda” dedi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:44
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İki kez ameliyat masasına yattı! Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay sağlığına kavuştu

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay sağlığına kavuştu. İki kez ameliyat masasına yattı
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Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri’ dizisinin Aslı’sı Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılında evlenmişti. 

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, emboli nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Güntay’ın damarında pıhtı attığı ve anjiyo yapıldığı belirtilmişti.

Sağlık sorunları yüzünden ikinci kez ameliyat masasına yatan Bedri Güntay, önceki gün oyuncu eşi Pelin Karahan ve oğlu Can’la Zorlu Center'ın girişinde görüntülendi.

Bayram alışverişi için geldiklerini söyleyen Pelin Karahan, "Can’ı gezdirmeye geldik, her şey yolunda” şeklinde konuştu.

Rol aldığı tiyatro oyunun devam ettiğini söyleyen Pelin Karahan’a eşinin sağlık durumu sorulunca eşi Bedri Güntay, yardımına koştu.

Güntay, "İkinci ameliyat da gayet başarılı geçti. İkinci kaburga kemiğini de aldılar. Her şey yolunda, sağlıklıyım” şeklinde açıklama yaptı.

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