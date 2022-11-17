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  • Rumlar eşini şehit ettikleri Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum'u zulüm gören Rum diye servis ettiler

Rumlar eşini şehit ettikleri Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum'u zulüm gören Rum diye servis ettiler

Rum kesiminin Paralimni Belediyesi, 2 Aralık'ta düzenleyeceği sözde Türk işgalinin anması için hazırlanan tanıtım afişinde Rumlar tarafından katledilen Nevcihan Oluşum’un fotoğrafını kullandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:20
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Rum kesiminin Paralimni Belediyesi eşini şehit ettikleri Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum'u zulüm gören Rum diye servis ettiler

Rumlar eşini şehit ettikleri Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum'u zulüm gören Rum diye servis ettiler
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Güneydeki Paralimni Belediyesi'nin 2 Aralık'ta düzenleyeceği sözde "Küçük Asya Felaketinin 100. Yıldönümünü ve Türk işgalinin 48. Yıldönümünü anma etkinliği" için hazırlanan tanıtım afişinde Türk şehit eşi Nevcihan Oluşum’un fotoğrafı "Rum kadının fotoğrafı" olarak kullanıldı. Nevcihan Oluşum’un söz konusu fotoğrafı Kıbrıs’ta Türk direnişinin simgesi haline gelmişti.

Paralimni belediyesinin sözde "Kültür Çalıştayı" olarak düzenlediği etkinliğin konusu "Küçük Asya Felaketinden bu yana geçen 100 yıl ve Kıbrıs Türk İstilasından bu yana geçen 48 yıl. Çarmıha Gerilme ve Hatıralar…Unutmamak İçin Hatırlıyorum... " olarak belirlendi.

AKEL İNTERNET SAYFASINDA DA VAR

Bu arada Rum komünist AKEL partisinin internet sayfasında da Oluşum’un aynı fotoğrafı Türk askerlerinin saldırdığı bir Rum kadın olarak yer aldığı görüldü.

AKEL AP NİYAZİ KIZILYÜREK DE BU SKANDALA ORTAK OLMUŞTU

AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek de aynı fotoğrafı "Bir Hınç ve Şiddet Tarihi" adlı yalanlar ve çarpıtmalarla dolu kitabının kapağında kullanmış ancak fotoğrafı Don Mc Cullin'in çektiğini belirtmesine karşın, fotoğraftaki kadının, eşi Rumlar tarafından öldürülen Türk kadını Nevcihan Oluşum olduğunu gizlemişti

Kızılyürek, kitabın iç sayfasında kapak fotoğrafında eşi Rumlar tarafından öldürülen Türk kadını Nevcihan Oluşum’dan "Don Mc Cullin'in 1964 olayları sırasında çekmiş olduğu bir fotoğraf " diye söz ederek bilinçli olarak yanlış bilgi vermişti.

2018'de 87 yaşında vefat eden ve Gaziveren'de toprağa verilen Nevcihan Oluşum, eşi Hüseyin Niyazi Hasan, 19 Mart 1964'te Gaziveren Direnişi sırasında şehit olduğu sırada 33 yaşındaydı. İki çocuğu bulunan Nevcihan Oluşum, üçüncü çocuğuna hamileydi.

SABAHATTİN İSMAİL’DEN TEPKİ

Rauf Denktaş’ın danışmanlarından Sabahattin İsmail, tepki göstererek “Rum yönetimini, AKEL'i, Rum örgütlerini, partilerini ve Niyazi Kızılyürek'i bir kez daha bu rezil yalanlara son vermeye çağırıyoruz. Yaptıklarınızdan, cinayetlerinizden utanın ve bu sahtekarlığı durdurun.” ifadelerini kullandı.

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Vatandaş
17.11.2022 14:31
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar , Allah belasını versin hepsinin İşgalci Zalimler , Cinayetlerinizi çarpıtmayı bırakın !  
 
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