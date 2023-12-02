Okan Buruk Zaha ve Abdülkerim'in neden kadroda olmadığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikpor maçı öncesi iki oyuncusu ile ilgili konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okan Buruk Zaha ve Abdülkerim'in neden kadroda olmadığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Bir önceki maçın 11'inde olmayan oyuncularla başlıyoruz. Bir anlamda dinlenmiş oyuncular. Bazı değişiklikler var rakibimizde. Maça başlayacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız." dedi.

Kadroda olmayan Zaha ve Abdülkerim konusunda da Okan Buruk şu açıklamayı yaptı: "Abdülkerim ve Zaha, Manchester United maçında da ağrıları vardı, iğneyle oynamışlardı. Bugün onları zorlamak, riske etmek istemedik. Ağrıları da vardı. Bir sonraki maçta bizle olacaklarını düşünüyoruz."

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