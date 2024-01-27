Pendik kaçtı Alanyaspor yakaladı. Fenerbahçe'nin yıldızları Alanya'da da ortaya çıktı. Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'in iki flaş ekibi Alanyaspor ile Pendikspor'un kapışmasında beklenti bol pozisyon ve goldü.

Pendikspor son iki maçında Beşiktaş'ı 4-0 yenerken, Kasımpaşa'yı da 3-2'lik skorla devirmişti.

Alanyaspor da Fatih Tekke yönetiminde hücum futbolu tercihiyle ön plana çıkıyordu.

İki takım ilk yarıda birbirlerini tarttı, ikinci yarıda heyecan doruğa çıktı.

Özellikle 60. dakikadan itibaren top bir o kalede bir bu kaledeydi.

61. dakikada Alanyaspor'un golü geldi. Oğuz'un sağdan ortaladığı topu İbrahim Akdağ kafayla kendi ağlarını havalandırdı. VAR uyarısıyla poziyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, golden önce Fer'in, Thiam'a faul yaptığını tespit etti, gol iptal oldu.

Pendikspor adına golcüler 78. dakikada sahne aldı. Karşılaşma boyunca aradıkları hızlı hücum fırsatını affetmediler.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Umut Nayir ile Kayserispor'dan bonservisiyle alınan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mame Thiam'ın ortaklığında gelişen atakta; Pendikspor üstünlük sayısını buldu. Asisti yapan Umut; Pendikspor formasıyla çıktığı 3. maçında da skora etki etti. Yeni takımıyla 3 gol 3 asiste ulaştı.

Alanya ağlarını da havalandıran Mame Thiam ise Pendikspor'daki 3. golünü attı. Thiam'ın 1 de asisti bulunuyor.

Bu gol sonrası Alanyaspor atakları başladı. Ev sahibinin beklediği gol 83. dakikada geldi.

Pendikspor savunmasının kaptırdığı top sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde Fer; skora denge getirdi.

Kalan bölümde takımların çabası sonucu değiştirmedi.

Geçen hafta Hatay deplasmanında puanı son saniyelerdeki penaltı golüyle alan Alanyaspor 27 puana ulaştı. Alanyaspor'un oyun planı son haftalarda çözülmüş gibi. Fatih Tekke'nin yeni bir çözüm geliştirmesi gerek.

Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor ise son 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkararak 23 puana yükseldi. Bu şekilde devam ederlerse, ligde kalma ihtimalleri çok yüksek.